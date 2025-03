Une bande-annonce explosive et trépidante pour la nouvelle série Dernière seconde

La bande-annonce de la nouvelle série dramatique Dernière seconde vient d'être dévoilée.

Scénarisée par François Pagé (Classé SECRET, Piégés) et réalisée par Julien Hurteau (Alertes), la production originale porte sur une escouade de techniciens en désamorçage d'engins explosifs. Un univers très peu exploré en télé québécoise.

Catherine Chabot campe la protagoniste, une héroïne féminine forte à laquelle le public s'attachera rapidement, nous dit-on dans la communiqué de presse. Elle est accompagnée à l'écran par David Boutin, Nathalie Doummar, Patrick Emmanuel Abellard, Alexandre Goyette, Nico Racicot, Emmanuel Schwartz, Zakary Auclair, Eric Hoziel, Anna Beaupré Moulounda, Élodie Grenier, Steve Gagnon, Mollie Fillion, Tommy Joubert et Benoît Gouin.

Ce dernier affiche d'ailleurs un look différent de tout ce qu'il nous a présenté à la télé jusqu'à maintenant. Voyez-le ci-dessous.

Le synopsis officiel se lit comme suit : Une série de bombes sophistiquées sèment la terreur en ville. Un nouvel artificier est à l’oeuvre… celui qu’on surnomme « Matriochka ». Véronique, sergente et technicienne en explosifs de la Police nationale, est d’abord confrontée professionnellement au travail de Matriochka, puis personnellement, lorsqu’une explosion la blesse grièvement et tue l’un de ses proches. Véronique devra puiser, avec l’aide de sa courageuse équipe, dans toutes ses ressources et son expérience pour arrêter ce tueur sans pitié. Une lutte à finir s’engage entre l’artisan diabolique et Véronique, dans un univers où chaque geste, chaque inattention, chaque erreur d’interprétation fait littéralement la différence entre la vie et la mort.

Les 10 épisodes de 60 minutes arrivent sur illico+ dès le 3 avril.