5e rang : Une mort fracassante dans la grande finale

Tous les fans de 5e rang attendent la grande finale de la série avec impatience, même si les adieux seront certainement douloureux.

Comme tout le monde, nous avions bien hâte de découvrir ce que les auteurs Sylvie Lussier et Pierre Poirier avaient concocté pour terminer en beauté ce chapitre de leur vie, et de la nôtre d'une certaine façon.

Ce dernier épisode renferme tout ce que les téléspectateurs aiment de 5e rang : des magouilles, de l'action, des revirements surprenants, des moments tendres et des réflexions douteuses de Jean-Michel.

Plus précisément encore, disons que nous aurons droit à un enlèvement, une tentative d'assassinat, une poursuite de voitures, une arrestation inattendue et une mort fracassante.

Un tête-à-tête en début d'émission entre Marie-Luce (Maude Guérin) et Charles nous a particulièrement touchés, nous rappelant ce que François Papineau nous avait confié.

D'ailleurs, plusieurs personnages ont droit à de belles dernières scènes dans cet épilogue. C'est le cas de Joëlle Paré-Beaulieu (actuellement dans la maison de Big Brother Célébrités) qui a un échange poignant avec Marie-Luce, puis de Julie Roussel, qui jouit de plusieurs moments glorieux.

Est-ce que les fans de la première heure seront satisfaits de cette conclusion? Probablement. De notre côté, nous aurions aimé un peu plus d'audace dans la proposition. Même si tous les éléments sont réunis pour une conclusion spectaculaire, certains éléments (dont nous aurons l'occasion de vous parler après la diffusion) nous ont titillés, voire déçus.

Malgré tout, on ressent tous les efforts des scénaristes afin d'être à la hauteur pour leurs fidèles téléspectateurs et ça nous permet bien d'excuser les écueils.

Merci à Sylvie Lussier et Pierre Poirier d'avoir décoré de mystère, d'humour et de complots notre télé pendant cinq années et demie.

La grande finale de 5e rang sera diffusée sur ICI Télé le lundi 25 mars à 20 h. L'épisode sera disponible en primeur sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv dès le lundi 18 mars.