François Papineau a posé un grand geste pour Maude Guérin sur le plateau de 5e rang

Lors de la dernière journée de tournage de 5e rang, François Papineau a posé un grand geste envers Maude Guérin devant toute l'équipe de tournage.

Plutôt que de dire la réplique écrite au scénario, il s'est lancé dans un hommage envers l'actrice.

« Il m'a dit à quel point il me trouvait admirable. Puis, il m'a lancé des fleurs sans arrêt », nous confiait récemment la comédienne.

« Il a parlé de 5e rang, puis il avait les larmes aux yeux », ajoute-t-elle. « J'ai pleuré beaucoup. »

« C'est un gars "poker face" un peu. Bien des gens ne se doutent pas qu'il y a tant d'émotions dans ce grand gars-là. Puis tant d'humour. Mais moi, je le connais depuis 30 ans, on a joué au théâtre ensemble beaucoup, on s'aime d'amour, François et moi. D'amour dans le métier, bien évidemment. »

Lisez la version de François Papineau de ce moment symbolique et touchant ici.

Maude Guérin nous avouait aussi fréquenter encore ses soeurs fictives à l'occasion. « Je suis allée voir l'exposition de Julie Beauchemin. J'ai parlé à Catherine Renaud la semaine passée. On se revoit en dehors de 5e rang. On essaie de garder cette proximité-là. C'est ce qui est le plus précieux finalement. »

Rappelons que l'actrice nous a aussi confié que 5e rang ne devait pas se terminer comme on l'a vu à l'écran en mars dernier. Apprenez-en plus ici.