Une scène de coming-out particulièrement fantastique dans la finale de saison pour Les armes

C'est le lundi 24 mars que vous pourrez voir la finale de la première saison pour Les armes, une série qui nous aura tenus en haleine toute l'année, en plus de nous permettre de faire une rare incursion dans les coulisses de l'armée.

Le dernier épisode de la saison ne décevra personne. Cette conclusion de saison se présente en deux temps : on ferme d'abord les intrigues de la première saison pour ensuite en ouvrir une nouvelle qui ne manquera pas de vous laisser sur une note inquiétante.

La première partie de l'épisode est consacrée à la tentative d'attentat à la voiture piégée, menée par l'une des recrues d'infanterie menacées par les Russes. En ce sens, vous aurez droit à des performances incroyables de Christophe Levac et Vincent-Guillaume Otis.

Puis, dans les dernières minutes de l'épisode, une nouvelle menace s'impose et le danger plane. Aviez-vous deviné que cette personne était corrompue?

***Si vous ne voulez pas connaître l'identité du soldat qui révèle son homosexualité, nous vous conseillons de cesser votre lecture maintenant.

Dans ce même épisode, les téléspectateurs auront droit à une scène particulièrement réussie, dans laquelle on assiste au coming-out d'un des personnages de la série. En ce sens, l'auteur Pierre-Marc Drouin a évité tous les clichés, nous offrant un moment d'une rare tendresse.

Dans cette scène, on retrouve les formidables comédiens Frédéric Millaire-Zouvi et Jérémie Jacob. Ce dernier interprète l'adjudant Jean-Moïse Caron, qui révèle son homosexualité. D'ailleurs, comme l'auteur nous le confirmait récemment en entrevue, c'est Jérémie lui-même qui a demandé à intégrer cette histoire au scénario, ce qui fut fait avec enthousiasme. Le comédien a, dans la foulée, révélé sa propre bisexualité.

Franchement bien jouée, cette grande révélation ne prend pas la tournure à laquelle on pouvait s'attendre et c'est tant mieux. Les deux comédiens sont irréprochables, comme ce fut d'ailleurs le cas toute la saison, et s'avèrent particulièrement touchants. Ça fait du bien!

Voilà une belle idée d'avoir intégré cette trame dans une histoire qui aura fait jaser toute la saison pour sa grande violence.

Vous vous demandez si ce que vous avez vu est réaliste? L'auteur répond à la question ici.

Ne manquez pas le dernier épisode des Armes, le lundi 24 mars à 20 h sur les ondes de TVA. L'épisode est déjà offert en primeur sur illico+.

Parions que l'on verra Frédéric Millaire-Zouvi s'illustrer aux Zapettes d'or ce week-end, où il est en nomination comme vilain de l'année. Il a beaucoup de chances de l'emporter, disons...