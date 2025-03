Les Armes : Vous aurez des réponses dans la finale de saison

Alors qu'il ne reste plus que deux épisodes à la première saison de la série Les armes, les téléspectateurs se questionnent à savoir comment les choses se termineront. D'un côté, on retrouve les nouveaux membres du JTF-16, recrutés au terme d'une Hell week complètement horrible, et de l'autre, Louis-Philippe Savard et Allan Craig (Vincent-Guillaume Otis et François Papineau) forment un duo imparfait pour contrer la menace des Russes qui plane.

Dans le prochain épisode, de retour à la maison après sa Hell Week, Ivan (Alfred Poirier) aura une amère confrontation avec ses parents; alors que la partie de cache-cache s'intensifiera avec les Russes, Héloïse Drouin (Catherine Proulx-Lemay) convoquera également Savard pour lui confier une mission de la plus haute importance.

À quoi s'attendre de la grande finale? L'auteur Pierre-Marc Drouin nous confirme en entrevue que nous aurons des réponses à la plupart de nos questions : « Ça va être haletant. On ne fait que peser de plus en plus sur la pédale. Les téléspectateurs peuvent s'attendre à ce que toutes les courbes se closent. »

Il explique : « On va savoir, par exemple, qui rentre dans JTF-16 ou pas, c'est quoi la conclusion du camp, est-ce que Mick (Émile Schneider) aura réussi son projet de rentrer là, est-ce qu'Ivan aura réussi son projet de revenir et de rentrer dans du JTF-16. On va savoir si... On va savoir si Savard et Craig vont être capables de repousser ultimement l'infiltration russe sur la base ou pas. Ça, ça va être assez spectaculaire, épisode 24! »

Ça va beaucoup brasser et c'est vraiment les deux plus gros éléments : la conclusion du JTF-16 et un attentat des Russes qui sera peut-être ou pas déjoué par Savard et Craig.

« Dans le fond, l'épisode va se faire en deux temps. Toutes ces affaires-là vont se clore puis après ça, il y a d'autres affaires qui vont repartir pour la saison 2. »

Comme on le sait depuis déjà plusieurs semaines, l'auteur Pierre-Marc Drouin a choisi de se retirer de la série. Alexandre Laferrière succède donc à Pierre-Marc Drouin pour la deuxième saison, qui devrait être présentée à compter de l'automne sur les ondes de TVA.

Assumant cette décision qui vient avec un certain pincement au coeur, l'auteur adresse ces mots à l'équipe de la série : « Je souhaite vraiment tout le succès du monde à l'équipe des Armes. Je leur souhaite une saison 2 exceptionnelle! Je suis sûr qu'Alex Laferrière va faire un travail magnifique. Je donne beaucoup d'amour à toute l'équipe. Bonne continuation à tout le monde. »

Par ailleurs, sachez que Pierre-Marc Drouin proposera la 2e saison de Mont-rouge en mai. Les détails à ce sujet sont ici.

Ne manquez pas les deux derniers épisodes de Les Armes, les lundis à 20 h sur les ondes de TVA.