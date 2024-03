Mont-Rouge est une splendide bourgade côtière du Nouveau-Brunswick, un véritable paradis pour les touristes. Alors qu’on célèbre la fin d’une autre belle saison, le meurtre sauvage et inexplicable d’un homme impliqué dans la communauté vient perturber ce charmant village sans histoires. Manon Daigle, patrouilleuse locale respectée, est jumelée à Luc Doiron, sergent-détective aux homicides, originaire de Montréal basé à Moncton, pour tenter de faire la lumière sur cette ténébreuse affaire. Leur enquête les entraîne dans les abysses de Mont-Rouge où ils constatent que derrière ces sourires et ces jolies maisons se cachent les plus inavouables secrets.