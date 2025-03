Voici quand vous pourrez voir la 2e saison de Mont-Rouge : Une nouvelle intrigue mystérieuse

La série Mont-rouge, qui a été lancée sans tambour ni trompette par Radio-Canada, a surpris bien des gens avec son intrigue bien ficelée et ses performances accrocheuses. Tournée en Acadie, cette proposition nous permettait de suivre une enquête policière, alors qu'un meurtre avait été commis dans une petite communauté. La distribution - des comédiens de l'Acadie et du Québec - avait su tirer son épingle du jeu, nous offrant au passage un divertissement franchement efficace. Lisez nos impressions ici.

Voilà qu'encore une fois, Radio-Canada s'apprête à lancer sans bruit la deuxième saison de la série, sur l'Extra d'ICI Tou.tv. En effet, c'est à compter du 1er mai que vous pourrez voir la deuxième enquête, sur la plateforme payante de Radio-Canada. Une diffusion ultérieure sur la chaîne publique suivra.

Dans cette deuxième mouture, alors que l'on confirme le suicide d’un policier de Mont-Rouge, Luc Doiron se voit dépêché sur les lieux du drame afin d’authentifier le corps et conclut à un homicide. Arrive alors en renfort sa partenaire d’enquête, la sergente-détective Manon Daigle, originaire de Mont-Rouge et installée à Moncton depuis presque un an. Le meurtre de Patrick Tisdale bouleverse la communauté et alimente les tensions existantes. Le duo Doiron-Daigle tente de calmer le jeu alors que certains villageois sont persuadés d’avoir identifié le coupable et veulent se faire justice. Nos enquêteurs constateront que si personne n’est à l'abri du jugement trop rapide, il n’est pas toujours facile d’accepter la différence et de comprendre l’autre avec empathie.

Pierre-Marc Drouin et Sylvie Bouchard signent le scénario tandis que Jim Donovan réalise le projet. Vous retrouverez les policiers interprétés par Karène Chiasson, Normand Daneau et Christian Essiambre.

L'auteur s'exprime : « J'ai l'impression qu'il y a un certain snobisme envers les séries en Acadie. Moi, je suis très fier de Mont-Rouge, mais je suis encore plus fier du travail des comédiens, du réalisateur Jim Donovan, de l'équipe de production, autant Casablanca que l'équipe de production là-bas. En Acadie, ils sont bons, ils sont travaillants, ils sont fins, ils sont professionnels. Moi, je suis allé faire un tour sur le plateau, et honnêtement, on aurait bien des affaires à apprendre de leurs plateaux, parce qu'ils sont capables d'être extrêmement rigoureux, mais en même temps d'être extrêmement humains, gentils et positifs. »

Concernant l'intrigue, il nous dit : « On est un an plus tard, Manon a déménagé à Moncton, puis elle a fait ses classes pour devenir sergente-détective. C'est rendu la partner de Luc, donc c'est rendu vraiment un team d'enquêteurs égale à égal. Et en début d'épisode, on apprend qu'un des policiers du poste à Mont-Rouge, qui est un ancien collègue de Manon, s'est suicidé. Quand il y a un suicide d'habitude, on aura toujours un enquêteur pour faire la procédure, documenter le suicide et tout ça. Comme c'est un ancien collègue de Manon, Luc ira tout seul, mais il se rendra compte assez vite que ce n'est pas un suicide, mais un meurtre maquillé. Donc, il demandera à Manon de revenir en back up, pour trouver qui a tué Tisdale. »

Nous avons très hâte de découvrir cette suite, dans une période où notre télévision traditionnelle sera en période de jachère en plus.

Les six épisodes de Mont-Rouge 2 seront à voir à compter du jeudi 1er mai sur l'Extra d'ICI Tou.tv.