À quel point cet épisode difficile des Armes est inspiré de la réalité? L'auteur répond

Alors qu'il ne reste que deux épisodes à se mettre sous la dent pour la série Les Armes, avant la pause estivale, nous nous sommes entretenus avec le talentueux auteur de la série, Pierre-Marc Drouin (In Memoriam, Doute raisonnable), qui a bien voulu revenir sur l'un des épisodes les plus troublants de cette première saison.

Dans celui-ci, nous assistions à la Hell Week, une série d'épreuves permettant de recruter les soldats les plus tenaces pour le JTF-16. Dans ce contexte, nous avons accompagné Mick Vanier (Émile Schneider), un soldat déterminé à qui l'on a fait subir les pires tortures, dont le waterboarding (verser de l'eau sur un visage recouvert d'un tissu).

Les téléspectateurs ont été nombreux à mentionner la dureté de ces scènes, voire à remettre en doute la véracité de ces pratiques. Mais est-ce bien le cas?

L'auteur aborde l'authenticité de ces scènes : « En fait, pour cet épisode, j'ai parlé à des anciens de JTF-2, qui est l'inspiration pour JTF-16 bien sûr. C'est le vrai commando d'élite de l'armée canadienne, qui existe pour vrai. Je me suis inspiré de ça. Probablement que ce n'est pas 100 % exactement comme ça, mais c'est très, très proche », nous dit-il d'emblée à ce sujet.

Il poursuit : « Mettons le waterboarding, c'est une vraie épreuve qui a été là pendant très longtemps de JTF-2. Ils l'ont enlevée genre 2-3 ans, mais ça fait partie de la formation de JTF-2, du camp de sélection. Te faire domper quelque part, revenir par tes propres moyens sur la base aussi. Puis même l'espèce de torture psychologique du genre on va te poser des questions, tout ce que tu dois répondre, c'est ton nom, ton matricule, that's it. Je n'ai pas inventé ça. »

Ce que je trouve intéressant, c'est que l'on trouve ça vraiment rough, mais c'est l'une des affaires les plus, entre guillemets, réalistes des épisodes 13 à 24.

Il ajoute : « On veut s'assurer que si les terroristes te pognent et te torturent, que tu ne parles pas. »

L'auteur nous mentionne que suite à la diffusion des épisodes, plusieurs membres de l'armée ont souhaité se confier, tout en restant anonyme, sur des scandales qui ont eu lieu dans l'armée canadienne, notamment en ce qui a trait à la purge des homosexuels, qui a fait les manchettes dans les dernières années. « Il y a beaucoup d'homosexuels dans l'armée qui ont été retrouvés morts ou qui ont été foutus dehors de l'armée pour des raisons complètement cavalières. Ça m'a été officiellement dit que c'était l'armée qui avait décidé de juste sortir toutes les personnes de la communauté LGBTQ de l'armée. »

En ce sens, vous verrez bientôt un personnage dans Les armes avouer son homosexualité. De qui s'agit-il? Le mystère plane toujours, mais ce ne serait pas Thomas Dallaire (Frédéric Millaire Zouvi).

C'est le comédien qui m'a proposé cette idée et j'ai changé les textes pour cela. Je n'ai aucun crédit là-dessus, c'était son idée!

