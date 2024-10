Branle-bas de combat dans les coulisses de la série Les armes

Le journaliste Hugo Dumas de La Presse nous apprend ce matin que l'auteur qui signe la série Les armes, Pierre-Marc Drouin (In Memoriam, Doute raisonnable, Mont-Rouge), a décidé de ne pas poursuivre le projet après la première saison. Une nouvelle qui n'est pas sans nous attrister un peu, puisque les propositions du scénariste s'avèrent particulièrement intelligentes et prenantes.

La nouvelle a également été confirmée à La Presse par la productrice Fabienne Larouche.

La série ne serait toutefois pas en péril, puisque la productrice souhaite trouver un autre scénariste pour poursuivre le projet. Le choix n'aurait toutefois pas encore été fait à ce jour. C'est à suivre!

La lourdeur du format annuel et des discordes sur la tangente à prendre avec la série seraient à l'origine de cette décision assez surprenante.

Pierre-Marc Drouin indique à Hugo Dumas : « C’était la première fois que j’écrivais une série de 24 heures par année. C’est beaucoup. Ce n’est pas un format avec lequel je suis confortable. C’est un genre de télévision qui me parle moins. Je n’étais pas heureux. » Lisez l'entretien complet juste ici.

La productrice reconnaît, toujours en entrevue avec La Presse, que la mise au monde de la série a été assez complexe : « Ç’a été dur. C’est de la grosse pression. C’est un milieu que personne ne connaissait. »

Depuis le début de la saison, la série Les armes fonctionne à plein régime, récoltant au passage des cotes d'écoute enviables.

Dans celle-ci, on assiste à la quête de Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), un officier intègre et méritant qui se lance dans une enquête personnelle pour comprendre ce qui se trame de louche sur la base militaire de Kanawata. Sur son chemin, il retrouve le colonel Allan Craig (François Papineau) et ses adjudants, déterminés à conserver l'omerta sur leurs opérations.

La série se poursuit, les lundis à 20 h, sur les ondes de TVA.

Espérons maintenant qu'une autre boîte de production bien allumée recrutera Pierre-Marc Drouin pour un nouveau projet. Nous le savons capable de grandes choses!

Espérons aussi que la série Les armes trouve quelqu'un pour poursuivre le mandat d'écriture. On veut une suite!