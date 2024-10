Les armes : Les téléspectateurs semblent avoir vu juste concernant ce personnage

L'auteur des Armes nous a d'abord fait croire que Maria (Victoria Diamond), la femme de Louis-Philippe Savard (Vincent-Guillaume Otis), pourrait être une espionne russe.

Dans l'épisode de lundi, les téléspectateurs ont changé leur fusil d'épaule (sans faire de mauvais jeu de mots) et croient maintenant que c'est le père de Maria, Vasili (Gregory Hlady), qui serait l'agent de renseignements ennemi.

Le fait que Savard accepte de lui faire visiter la base n'était certainement pas l'idée la plus brillante de l'officier de Kanawata.

Dans les synopsis des prochains épisodes, on constate que la théorie des fans semble se concrétiser. Lundi prochain, Craig apprendra à Savard des informations concernant son beau-père qui vont le secouer. Puis, on comprend que, dans la finale de mi-saison, Vasili sera en fuite. « Déterminé à retracer Vasili, Craig ne lésine pas sur le choix des moyens », peut-on lire dans le résumé de l'épisode.

On apprend aussi que le fils de Louis-Philippe et Maria, Ivan (Alfred Poirier), formulera son désir de s'enrôler. Maria prendra le parti de son fils alors que son mari ne voudra pas en entendre parler.

On comprend aussi que Mick (Émile Schneider) s'enfoncera de plus en plus dans le côté sombre de la force militaire. Il remplira, notamment, une mission qui le mettra en contact avec des revendeurs de drogue.

De son côté, Wesley (Irdens Exantus) confiera plusieurs des secrets compromettants à Kim (Eve Landry) et Savard avant de quitter précipitamment sachant bien que sa vie est en danger.

Bref, ça va brasser d'ici la fin de la saison le lundi 18 novembre prochain. Plus que trois épisodes avant la pause des fêtes.

La série sera de retour en janvier, ne vous inquiétez pas!

La série Les armes est diffusée les lundis soirs à 20 h sur les ondes de TVA.