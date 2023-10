Vous serez heureux de retrouver ce comédien chouchou dans la prochaine intrigue d'Indéfendable

C'est ce lundi soir que les téléspectatrices et téléspectateurs connaîtront l'issue du procès de Jordan Gauthier dans Indéfendable, interprété avec justesse par Antoine L'Écuyer.

Le jeune homme nous en a fait voir de toutes les couleurs la semaine dernière, en avouant finalement sa culpabilité à ses avocats, ébahis et choqués. Pourtant, bien des adeptes pensent qu'il continue de mentir et qu'il n'est pas vraiment responsable... Nous en saurons plus ce soir!

Par ailleurs, nous pouvons déjà vous dévoiler quelle sera la prochaine cause judiciaire dans la série.

Il s'agit de celle d'un jeune homme qui s'apprête à commettre l'erreur de sa vie, arme au poing.

Dans le rôle principal de cette intrigue, vous retrouverez le talentueux comédien Henri Picard (voir photo ici). La comédienne Camille Felton (photo ici) sera également de cette intrigue.

Nous avons pu voir Henri Picard dans les dernières années dans Toute la vie, Cerebrum et STAT notamment. Il a aussi tenu la vedette du superbe film Le plongeur en début d'année.

Son personnage dans Indéfendable se nomme Tom Dorion.

Nous avons très hâte de le découvrir dans ce contexte.