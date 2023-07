Henri Lacombe est médecin psychiatre à l’Institut national de santé mentale où il vient d’être promu directeur. Jour après jour, la mission d’Henri est d’apaiser les souffrances de ses patients. Il est le conjoint d’Anne Beaulieu, une psychologue consultante en clinique privée. Femme intègre, mais certainement exigeante avec son entourage. Ensemble, ils éduquent William, 17 ans, un brin trop sensible et l’opiniâtre Marine, 19 ans qui, par les temps qui courent, ne revendique rien de moins que son droit de ne pas respecter l’autorité. Deux parents aimants mais qui, comme tous les autres, doivent composer avec les hauts et les bas de la vie de tous les jours. Le mystère s’installe dès le premier épisode. Anne doit rejoindre Henri au resto après sa longue journée de travail, mais elle ne se présente pas à leur rendez-vous. De nature ponctuelle, son retard devient vite inquiétant pour Henri qui, quelques heures plus tard, avise les autorités. La disparition d’Anne soulève plusieurs questions. Est-ce que quelqu’un pourrait lui en vouloir? Quelqu’un de son entourage? Un patient? À moins que ce ne soit relié au travail d’Henri qui traite une clientèle hautement volatile? Le bassin est riche, les pistes nombreuses. S’amorce une enquête menée par Simone Vallier et son coéquipier, Danno Boulianne. C’est la vie de toute la famille, mais aussi de leur entourage et des patients qui sera passée au peigne fin. (Fourni par la production)