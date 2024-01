Une distribution exceptionnelle pour l'ultime saison de Cerebrum : l'intrigue annoncée pique notre curiosité

C'est à compter de cet été sur l'Extra d'ICI Tou.tv que les téléspectatrices et téléspectateurs pourront découvrir l'ultime saison de Cerebrum, une série marquante des dernières années, écrite par Richard Blaimert, dans laquelle il était question de santé mentale.

Le tournage de cette conclusion commence cette semaine, sous la supervision du réalisateur Guy Édoin. Il s'agit d'une production de Sphère Média inc.

François Papineau reprend le rôle du psychiatre Henri Lacombe, tandis que Christine Beaulieu et Olivier Gervais-Courchesne reviennent respectivement dans la peau des enquêteurs Simone Vallier et Danno Boulianne. On se souviendra que le rôle d'Henri Lacombe a été interprété par Claude Legault dans la première saison, avant que celui-ci se désiste pour des questions de santé. Dans ce contexte, François Papineau a fait un travail hors pair en reprenant la balle au bond.

Le synopsis annoncé pour la troisième saison de Cerebrum n'est pas sans piquer notre curiosité. Le voici :

Dans cette ultime saison, le Dr Henri Lacombe (François Papineau) est officiellement profileur criminel pour l’équipe de Simone Vallier (Christine Beaulieu) et Danno Boulianne (Olivier Gervais-Courchesne), tout en poursuivant sa pratique comme psychiatre à l’Institut national de santé mentale. Simone, dévastée par la mort violente de son amoureuse, a repris le travail après un temps d’arrêt. Mais revient-elle trop tôt?

Une enquête prenante mobilise Simone, Danno et Henri, alors que des médecins sont assassinés de façon brutale et particulière. L’assassin tue ses victimes en s’inspirant des erreurs médicales pour lesquelles ces derniers ont été innocentés. Une menace réelle plane sur quelques médecins et amène nos enquêteurs à questionner Jacqueline Laurent (Mélissa Désormeaux-Poulin), avocate criminaliste qui a défendu certaines des victimes.

Ainsi, comme vous pouvez le constater, la grande comédienne Mélissa Désormeaux-Poulin se joint à l'ensemble, dans un rôle important. Mais elle n'est pas seule...

Hélène Florent, Maxime Le Flaguais, Schelby Jean-Baptiste, Sara Montpetit, Kelly Depeault, Isabelle Brouillette, Stéphane Jacques, Claudia Ferri, Nora Guerch, Charlie Fleurant et Martin Laroche font tous partie des comédiennes et comédiens qui participeront à cette troisième mouture.

Marie-Chantal Perron, Henri Picard, Marianne Verville, Anglesh Major, Ludivine Reding, Éric Robidoux, Noémie Leduc-Vaudry, Madeleine Sarr, Anthony Therrien, Linda Sorgini et Frédéric Pierre seront, quant à eux, de retour.

Voyez-les tous dans la mosaïque ci-dessous.

Avec cette feuille de route et cette prémisse, impossible de penser que cette troisième saison de Cerebrum pourrait décevoir.

Ce sera à voir cet été sur l'EXTRA. Par ailleurs, sachez que la série fera partie de la saison 2024-2025 d’ICI TÉLÉ.