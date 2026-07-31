Marie-Chantal Perron

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Famille magique
2021 - Aujourd'hui
Comédienne
Suzanne Coutu
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Alertes
2021 - Aujourd'hui
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Lucie Tanguay (2024)
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Prix Gémeaux
2024
Meilleur rôle de soutien féminin : série dramatique annuelle
Alertes
Prix Gémeaux
2011
Meilleure interprétation premier rôle féminin téléroman
Destinées
Gala Artis
2008
Rôle féminin télésérie québécoise
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