Cette talentueuse comédienne se joint à Doute raisonnable pour la 5e saison

Alors que Radio-Canada dévoile progressivement des détails sur ses séries de l'automne et l'hiver, on apprend qu'une comédienne bien connue se joindra à la cinquième saison de Doute raisonnable.

En effet, d'après les photos qui ont été dévoilées, on constate l'arrivée de Marie-Chantal Perron (voir ses photos ici) dans ce qui semble être un rôle de policière.

Voyez-la dans son rôle dans la photo ci-dessous. (Le texte se poursuit plus bas)