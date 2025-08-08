Cette talentueuse comédienne se joint à Doute raisonnable pour la 5e saison

Alors que Radio-Canada dévoile progressivement des détails sur ses séries de l'automne et l'hiver, on apprend qu'une comédienne bien connue se joindra à la cinquième saison de Doute raisonnable.
En effet, d'après les photos qui ont été dévoilées, on constate l'arrivée de Marie-Chantal Perron (voir ses photos ici) dans ce qui semble être un rôle de policière.
Voyez-la dans son rôle dans la photo ci-dessous. (Le texte se poursuit plus bas)
Pour le moment, nous n'avons pas plus de détails sur le rôle qu'elle interprétera. On voit toutefois qu'elle partagera l'écran avec Julie Perreault et Gabrielle Poulin B., qui reviennent interpréter le duo d'enquêtrices Alice Martin-Sommer et Charline Tremblay.
Découvrez le synopsis de la saison et plus de photos juste ici.
C'est l'auteur William S. Messier qui signe les textes de la saison, tandis que Danièle Méthot et Thomas Soto se retrouvent derrière la caméra.
On a pu voir Marie-Chantal Perron plus récemment dans Alertes, où elle a interprété le rôle de Lucie Tanguay.
Dans les dernières années, elle a aussi fait paraître des romans, soit Les douze mois de Marie et L'autre moi.