Vous pourrez voir Doute raisonnable avant l'hiver cette année

ICI Télé dévoile des images de la 5e saison de Doute raisonnable, dans laquelle on retrouve avec bonheur la comédienne Julie Perreault.

Comme on se souvient, le personnage qu'incarnait Marc-André Grondin a perdu la vie dans des circonstances dramatiques. On verra ce comédien bien-aimé prendre davantage de place dans l'intrigue pour le remplacer.

C'est l'auteur William S. Messier qui signe cette fois le scénario, tandis que les réalisateurs Danièle Méthot et Thomas Soto se retrouvent derrière la caméra.

Beau cadeau d'ICI Télé, cette année, vous aurez l'occasion de voir la saison complète avant l'hiver. En effet, dès le 23 octobre, vous pourrez voir les épisodes 1 à 5 sur l'Extra de Tou.tv, tandis que les cinq derniers épisodes seront offerts la semaine suivante, soit le 30 octobre. Voilà une nouvelle que nous accueillons avec grand bonheur!

Découvrez le synopsis de la nouvelle saison ici : Quelques mois se sont écoulés depuis les funérailles de Frédéric Masson (Marc-André Grondin) et la finale de la saison 4. L’équipe du GICCS vit difficilement les changements de procédure qui ont été implantés par les patrons. Le « suicide » de Fred — et les allégations d’Alice (Julie Perreault) comme quoi ce dernier la harcelait — l’infiltration périlleuse de Charline (Gabrielle Poulin B.) dans l’enquête sur le Centre Agusta; et les résultats mitigés du controversé programme de consultation d’agresseurs réformés : tous ces facteurs ont entaché la réputation du GICCS au point où les instances au-dessus de Dorcely (Benz Antoine) s’inquiètent du climat de travail et des méthodes de l’équipe. Sous la tutelle du Bureau des enquêtes internes, le GICCS tente de panser ses plaies. C’est sans parler d’Alice qui se retrouve de nouveau sur la sellette, visée par une enquête à l’interne en lien avec la mort de Bastien Lalonde. Elle est reléguée pour quelque temps à des tâches administratives, ce qui lui permet de mettre sur pied une opération pour piéger des pédophiles qui leurrent des mineurs sur Internet.

Encore endeuillées par la perte de Fred, Alice et Charline doivent accueillir un visage familier — et pas toujours sympathique — dans leur équipe : le sergent-détective Olivier Tanguay (Bruno Marcil) qui est « prêté » par les Crimes majeurs. Mais les méthodes un peu brusques et « vieux jeu » qu’on lui connaît ne heurtent pas vraiment le duo central du GICCS. C’est comme si les épreuves récentes les avaient soudées en tant qu’enquêtrices, collègues… et amies.

À travers les enquêtes toujours surprenantes, allant du leurre de mineures en ligne à un phénomène viral des plus troublants qui cible les femmes en lieux publics, en passant par une histoire d’enlèvement remontant à plusieurs années, Alice se fera vite rattraper par l’inévitable : elle doit régler ses comptes avec le passé, si elle veut que les coupables de la mort de Fred soient punis… il en va de la survie du GICCS lui-même.

C'est à ne pas manquer!

