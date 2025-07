Voici qui remplacera Marc-André Grondin dans Doute raisonnable

L'intrigue de la 5e saison de Doute raisonnable débutera quelques mois après les funérailles de Frédéric Masson (Marc-André Grondin).

Encore endeuillées par la perte de leur collègue et ami, Alice et Charline accueilleront dans l'équipe du GICCS un visage familier - et pas toujours sympathique - le sergent-détective Olivier Tanguay (Bruno Marcil) qui leur sera « prêté » par les Crimes majeurs.

D'ailleurs, à la fin des tournages de cette ultime saison, le comédien disait ceci : « Fin d’une formidable épopée avec une équipe que j’aime beaucoup et que j’ai eu le privilège de côtoyer jour après jour. Merci pour les rires et la joie, pour la rigueur dans le bonheur. Merci à toutes celles et ceux derrière la caméra. Vous êtes des guerriers admirable. C’est grâce à vous si notre télé parvient à faire des miracles. Merci à mes complices devant la caméra, à mon amie et notre capitaine @julieperreaultphotographe que j’aurai la chance de retrouver sur Stat dès mercredi. J’ai eu un grand bonheur à vos côtés ♥️ »

En effet, Julie Perreault réalise la prochaine saison de STAT, dans laquelle Bruno Marcil reprend son rôle de l'infirmier et délégué syndical Daniel Laramée. Les tournages ont débuté ce mois-ci.

La dernière saison de Doute raisonnable sera disponible sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv cet automne.