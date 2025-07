Des retrouvailles pour Histoires de filles

Depuis quelques années, Les enfants de la télé ont organisé plusieurs retrouvailles entre les membres de la distribution de nombreuses séries cultes, comme 4 et demi..., Unité 9, Du tac au tac et Radio Enfer.

André Robitaille et sa complice Mélanie Maynard poursuivront cette tradition lors de leur 16e saison. D'abord, ils réuniront les acteurs du sitcom Histoires de filles, diffusé pendant 9 saisons (de 1999 à 2009) sur les ondes de TVA.

On peut s'attendre à voir autour de la table Nathalie Mallette, Marie-Chantal Perron, Guylaine Tremblay (saisons 1 à 3) et Catherine Lachance. Cette dernière a d'ailleurs fait une rare apparition à la télé il y a quelques années. Elle avait bien changé. Voyez la photo ici.

Michel Laperrière, Mario Jean, Guy Jodoin (saisons 3 à 9), Marie-Lise Pilote (saisons 3 à 6) et Pascale Montpetit (saisons 6 à 9) pourraient aussi être sur le plateau.

Rappelons qu'Histoires de filles racontait les aventures de Dominique, Patricia, Judith et Marie-Jo, qui formaient un groupe particulièrement solidaire. Sûres d'elles et autonomes, elles se distinguaient des «baby boomers» du fait qu'elles ne comptaient plus sur un diplôme ou un homme pour assurer leur subsistance. À une époque où rien ne durait assez longtemps pour qu'on y croit, le plus important, pour elles, demeurait leur amitié.

Notons que Les enfants de la télé présenteront aussi des retrouvailles de l'équipe de Lance et compte, une émission spéciale sur la distribution de la série Temps de chien, puis une autre sur la carrière de Benoît Brière.

Aussi, encore cette année, nous aurons droit à une émission spéciale des Enfants de la télé pour Noël.

Les enfants de la télé revient en septembre prochain, toujours dans sa case horaire des mercredis à 20 h.