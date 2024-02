Histoires de filles

Portraits types de la génération «middle of the road», Dominique, Patricia, Judith et Marie-Jo forment un groupe particulièrement solidaire, elles qui se connaissent depuis le cégep. Sûres d'elles et autonomes, elles se distinguent des «baby boomers» du fait qu'elles ne comptent plus sur un diplôme ou un homme pour assurer leur subsistance. À une époque où rien ne dure assez longtemps pour qu’on y croit, le plus important, pour elles, demeure leur amitié. Selon une idée originale de Louis Saia et Lise Mauffette.