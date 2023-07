Marie est une femme éduquée, fière, raisonnable, courageuse et digne de confiance, qui faisait carrière dans l'enseignement avant le drame qui l'a menée en prison. Lors de son entrée dans l'unité 9, elle rencontre Laurence, Michèle, Jeanne, Élise, Suzanne et Shandy, toutes coupables de crimes divers. Marie doit apprendre à les connaître et à ajuster ses comportements avec chacune d'elles. La famille de Marie, de son côté, devra apprendre à vivre sans elle.