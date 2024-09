Les cinq dernières émissions de la saison de Sucré salé seront présentées cette semaine (à un horaire différent) sur les ondes de TVA.

Guylaine Tremblay, qui a rencontré toute la saison des personnalités québécoises qu'on a moins la chance de voir sur nos écrans qu'avant, y présentera sa dernière chronique.

Ainsi, mardi, la comédienne, dont nous avons découvert les talents d'intervieweuse cet été, s'entretiendra avec une ancienne collègue d'Unité 9, Claire Jacques.

On se rappellera que cette dernière interprétait Solange «Brownies» Chrétien, une détenue atteinte du syndrome de Diogène, qui ne se lavait pas et était particulièrement agressive envers ses comparses. D'ailleurs, le personnage avait eu des répercussions dans la vie personnelle de l'actrice à l'époque. Plus de détails ici.

Depuis, on a pu voir Claire Jacques dans Bon matin Chuck (ou l'art de réduire les méfaits) (qui sera présenté à Noovo cet automne), Indéfendable et Le bonheur. Elle sera aussi bientôt dans la série La dernière communion, avec, entre autres, Guy Jodoin.

Aussi, mardi à Sucré salé, Mélanie soulignera les 50 ans de Julie Bélanger avec sa gang d'amies et Carmen Sylvestre rencontrera PETiTOM qui incarne le personnage-titre du spectacle Molière.

Un émission spéciale pour souligner la fin de l'été à Sucré salé sera aussi présentée vendredi. Apprenez-en plus ici.