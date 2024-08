La dernière communion

Pierre, Paul et Jean, trois religieux, décident de se détacher de l'Église et de réorienter leur vie. Sans argent ni projet d'avenir, ils trouvent refuge chez Aïcha, une amie de jeunesse de Paul. Alors qu'ils essaient de naviguer dans le monde moderne, leur passé religieux et leur foi ébranlée continuent de les mettre à l'épreuve. Au gré de leurs mésaventures sur ce chemin de croix, ce qui leur apparaissait comme une fin imminente s'avère être la rédemption tant attendue.