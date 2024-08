Guy Jodoin décroche un rôle de religieux dans une nouvelle série (photo)

Ce jeudi matin avait lieu le lancement de la programmation 2024-2025 de Télé-Québec.

Nous apprenions alors que la chaîne préparait une nouvelle fiction pour le temps des fêtes 2024, intitulée La dernière communion.

Le synopsis officiel se lit comme suit :

Pierre, Paul et Jean, trois religieux, décident de se détacher de l'Église et de réorienter leur vie. Sans argent ni projet d'avenir, ils trouvent refuge chez Aïcha, une amie de jeunesse de Paul. Alors qu'ils essaient de naviguer dans le monde moderne, leur passé religieux et leur foi ébranlée continuent de les mettre à l'épreuve. Au gré de leurs mésaventures sur ce chemin de croix, ce qui leur apparaissait comme une fin imminente s'avère être la rédemption tant attendue.

Guy Jodoin incarne l'un des rôles principaux, aux côtés de Fayolle Jean et Jean-Pierre Bergeron. Voyez une première photo au bas de l'article.

Sam-Eloi Girard, Karina Aktouf, Iani Bédard, Reda Guerinik, Claire Jacques et Louise Portal font aussi partie de la distribution.

Rappelons que, ces dernières années, nous avons pu voir Guy Jodoin dans plusieurs séries, notamment dans Alertes, Indéfendable et La candidate. Nous avons bien hâte de le découvrir ce rôle atypique Noël prochain.