Bon matin Chuck (ou l'art de réduire les méfaits)

Aimé du public, Chuck a l’air d’un vrai bon gars. Lorsqu’il se retrouve à la une de tous les journaux et magazines à potins après un scandale qui l’implique, tout le Québec est sous le choc, mais pour ses proches, cet incident est la goutte qui fait déborder le vase. Sa réputation est détruite et il part en retraite dans une maison de rétablissement pour personnes souffrant de différentes sortes de dépendances dans le but de persuader sa conjointe, son agente et son public de sa (relative) bonne volonté. Le hic : Chuck ne pense pas vraiment qu’il a besoin d’aide… Il répète à qui veut l’entendre qu’il est juste un gars de party! D'après une idée originale de Nicolas Pinson et Émilie Lemay-Perreault.