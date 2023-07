Du tac au tac

Jean-Jacques Lemay dirige à Montréal une agence artistique, entouré d'une adjointe efficace, Geneviève, d'un directeur de tournée, Luc, d'un comptable farfelu, Mario, souffre-douleur du bureau, et d'une mignonne secrétaire-réceptionniste, Huguette. Qu'il s'agisse de lancer une campagne publicitaire, de mettre sur pied une tournée théâtrale ou d'organiser des spectacles, il arrive à chacun les aventures les plus saugrenues. D'autres employés se joignent au groupe au fil des ans et des épisodes.