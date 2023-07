Un couple dans la fin de la vingtaine, un appartement, des amis, des voisins et une clinique vétérinaire: bienvenue dans l'univers de 4 et demi...! Un appartement dans lequel évoluent Louis, jeune vétérinaire sympathique, et Isabelle, une talentueuse designer débordante d'idées et d'énergie. Autour d'eux gravite une foule de personnages colorés, adorables ou détestables mais tous extrêmement attachants, que l'on suit avec un plaisir non dissimulé dans les hauts et les bas de leur quotidien.