Des retrouvailles pour l'équipe de 4 et demi...

Le téléroman 4 et demi... a été marquant pour bien des téléspectateurs québécois. C'est d'ailleurs notre cas.

Ces sept saisons à voir évoluer Louis, jeune vétérinaire sympathique, et Isabelle, talentueuse designer débordante d'idées et d'énergie, nous ont charmés du début (1994) à la fin (2001).

C'est avec une excitation non dissimulée que nous retrouverons les acteurs de cette série culte cet automne lors d'une émission spéciale des Enfants de la télé consacrée à l'oeuvre de Sylvie Lussier et Pierre Poirier.

Isabelle Brossard, interprète d'Isabelle, Lynda Johnson, qui personnifiait Maryse, Alain Zouvi, qui jouait le d'abord détestable, puis, adorable, Dr Constantin, ainsi que Robert Brouillette, alias Louis, seront réunis autour d'une table avec André Robitaille et Mélanie Maynard pour se rappeler d'agréables souvenirs. Peut-être aussi révéleront-ils quelques secrets de tournage et donneront-ils aux téléspectateurs une bonne bouffée de nostalgie?

Cette émission spéciale sera présentée le 18 septembre prochain.

Ce ne sont pas les seules retrouvailles organisées par Les enfants de la télé cette année. En effet, en début de saison, André et Mélanie recevront également des figures marquantes de feu MusiquePlus. Parmi celles-ci, on compte Anne-Marie Withenshaw, Varda Étienne, Angelo Cadet et Patrick Groulx.

Mentionnons aussi que la saison sera lancée avec un spécial « Tête d'affiche » consacré à Véronique Cloutier. Antoine Bertrand, Joël Legendre, Hélène Bourgeois-Leclerc, Élyse Marquis, Sébastien Benoit, Pierre Hébert et Christine Beaulieu seront réunis en studio pour lui rendre hommage.

La 15e saison (!) des Enfants de la télé sera diffusée à ICI Télé dès le mercredi 11 septembre à 20 h.