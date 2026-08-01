Accueil
Séries et télé
Concours
Publicité

Joël Legendre

ComédienAnimateurProfesseur
Visionner les images de Joël LegendreDévoilement de la distribution du Bodyguard
Joël Legendre
Joël Legendre
Joël Legendre
En voir plus

Aperçu

Oeuvres (12)

Voir tout

Dans l'actualité

Voir tout
Image de l'article Joël Legendre partage un souvenir émouvant avec son fils
Stars

Joël Legendre partage un souvenir émouvant avec son fils

Saturday, August 1, 2026 1:00 PM
Grease
Spectacles

Grease : Claude Bégin est le nouveau Danny Zuko

Tuesday, April 14, 2026 3:00 PM
Paul Daraîche
Télé

Ce quatuor fait sensation à En direct de l'univers

Saturday, January 24, 2026 7:56 PM
Les retrouvailles de Star Académie 2003 au Pacini!
Spectacles

Suzie Villeneuve brille sur le tapis rouge de C'est quoi ta toune?

Monday, August 4, 2025 8:00 AM
Star Académie
Stars

Photos : Retrouvailles pour les académiciens de Star Académie 2025

Saturday, July 26, 2025 6:00 AM
Star Académie
Spectacles

Des répétitions express pour le spectacle de Star Académie présenté dans les festivals

Thursday, April 17, 2025 6:00 PM
Enfanforme
Télé

Alerte nostalgie : Vous pouvez maintenant revoir cette émission jeunesse grâce à Télé-Québec

Wednesday, January 29, 2025 4:00 PM
La cage aux folles
Spectacles

Voici nos impressions du spectacle La cage aux folles

Friday, January 24, 2025 12:03 AM
Image de l'article Photo : Une nouvelle académie à Montréal pour les prochains candidats de «Star Académie »
Télé

Photo : Une nouvelle académie à Montréal pour les prochains candidats de Star Académie

Thursday, December 5, 2024 6:30 AM
La Fondation Véro &amp; Louis annonce deux nouvelles maisons pour adultes autistes
Stars

Véronique Cloutier animera un gala et ce n'est pas celui auquel vous pensez

Wednesday, November 20, 2024 8:30 AM
Image de l'article « Enfants de la télé» : Découvrez des photos du spécial Tête d'affiche de Véronique Cloutier
Télé

Enfants de la télé : Découvrez des photos du spécial Tête d'affiche de Véronique Cloutier

Saturday, August 17, 2024 9:24 AM
Waitress
Spectacles

Marie-Ève Janvier se fait surprendre de manière incroyable

Friday, June 21, 2024 10:05 AM
Image de l'article On s'invite en coulisses de la comédie musicale «Waitress» (photos et vidéo)
Spectacles

On s'invite en coulisses de la comédie musicale Waitress (photos et vidéo)

Wednesday, June 5, 2024 3:30 PM
Image de l'article Un gros nom ouvrira la prochaine saison des «Enfants de la télé »
Télé

Un gros nom ouvrira la prochaine saison des Enfants de la télé

Sunday, May 12, 2024 10:52 AM
Image de l'article Ce n'est peut-être pas la fin pour la comédie musicale «Waitress »
Spectacles

Ce n'est peut-être pas la fin pour la comédie musicale Waitress

Wednesday, March 6, 2024 1:56 PM
En collaboration avec Logo SODEC (Société de développement des entreprises culturelles)
Signaler une erreur

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.comquijouequi.combizzmedia.caPAR
Suivez-nous! FacebookThreadsInstagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2026 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 3.3.4 - 634e821c