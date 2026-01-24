Ce quatuor fait sensation à En direct de l'univers

En octobre dernier, en plein coeur d'une édition spéciale célébrant la musicalité de Mario Pelchat, France Beaudoin avait surpris les téléspectateurs et le principal intéressé, Paul Daraîche, en lui annonçant qu'il aurait prochainement droit à son En direct de l'univers.

Le rendez-vous était ainsi fixé à ce samedi, alors que France et son équipe nous invitaient à découvrir les musiques qui bercent la vie du célèbre chanteur country.

Au coeur des festivités s'est formé un quatuor que nous n'aurions pas vu voir venir et dont on ne peut désormais plus se passer! Après avoir expliqué à France toute l'importance des Classels dans son répertoire, le rideau s'est levé sur Jean-Philippe Perras, Patrice Michaud, Joël Legendre et Claude Cobra, tous déguisés en membres du populaire groupe d'antan.

Voyez une photo ci-dessous.

Ceux-ci ont interprété « Ton amour a changé ma vie » des Classels avec une telle aisance et créativité qu'ils ont aussitôt su capter l'intérêt du public, qui a commenté en grand nombre sur les réseaux sociaux :

« Wow! À quand la tournée messieurs? »

« Ben non !!!!!! Les gars sérieux, vous avez de belles voix et du talent. Tellement " hot " de vous voir dans la peau des Classels. J'ai trippé ben raide! »

« Bon la les Classels…moment d’anthologie!!! Meilleure reddition de cette chanson à date!!! »

« France il faut que tu nous ramène le quatuor, ils sont merveilleux…le nouveau groupe de l’heure »

Puis, comme une surprise n'arrive jamais seule, le quatuor est revenu sur scène quelques instants plus tard, cette fois sous les traits des Beatles 2.0. En interprétant « Yesterday », les quatre amis ont scellé leur nouvelle union artistique de la plus belle des façons. On adore!

En direct de l'univers est diffusé le samedi à 19 h sur les ondes d'ICI Radio-Canada Télé.