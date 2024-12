Photo : Une nouvelle académie à Montréal pour les prochains candidats de Star Académie

Ce jeudi, TVA dévoile le nouvel emplacement de l'Académie, qui sera fréquentée dès cet hiver par les nouveaux candidats de Star Académie.

Contrairement aux éditions passées, l'Académie aura cette fois pignon sur rue à Montréal.

Vous pouvez découvrir une première image ci-dessous.

Son emplacement au cœur de la ville offrira aux futurs Académiciens une vue imprenable, mais aussi un accès direct à l'effervescence de la scène artistique montréalaise.

Des travaux d'aménagement sont en cours pour faire de cet espace un endroit où il fera bon vivre et apprendre pour la nouvelle cuvée d'artistes, cette fois dirigée par Garou et les professeurs Émily Bégin, Véronic DiCaire et Pierre Lapointe.

Plus encore, TVA dévoile l'identité de l'équipe artistique qui sera responsable des galas dominicaux. La voici :

Ces artistes, qui ont tous beaucoup de bagage dans le métier, sauront certainement faire de ces galas des événements à ne pas manquer.

Par ailleurs, sachez que c'est le 17 décembre prochain que l'identité des nouveaux académiciens, provenant des quatre coins du Québec, sera dévoilée.

Avez-vous aussi hâte que nous?

Voici les rendez-vous d'écoute pour Star Académie cet hiver :