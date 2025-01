Alerte nostalgie : Vous pouvez maintenant revoir cette émission jeunesse grâce à Télé-Québec

Vous êtes nostalgiques ou vous faites partie de ceux et celles qui souhaitent transmettre à vos enfants ce qui vous a marqués dans votre enfance : ceci est pour vous!

Progressivement, Télé-Québec garnit sa plateforme en ligne de contenu pour les nostalgiques.

Cette semaine, on y découvre plusieurs épisodes d'Enfanforme, une émission éducative et sportive qui a marqué toute une génération. On y retrouvait Élyse Marquis et Joël Legendre, qui aidaient les jeunes enfants à bouger.

Dans une vidéo déposée sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux interprètes regarder ces images d'archives en rigolant.

Joël Legendre confie n'avoir jamais regardé ces épisodes ni les avoir montrés à ses enfants : « je veux qu'ils m'aiment encore », s'exclame-t-il en riant!

Voyez la vidéo ci-dessous.

Les épisodes d'Enfanforme sont disponibles sur Tele-Quebec.tv.

*Enfanforme est une émission de télévision québécoise pour les enfants de 4 à 8 ans composée de 64 épisodes de 14 minutes diffusée du 2 mars 1991 à 1992 sur le Canal Famille. Elle est rediffusée sur cette même chaîne jusqu'en mai 19962 et plus tard sur TQS3.

Notez que vous pouvez aussi retrouver sur la même plateforme des épisodes de Pin-Pon, une émission de télévision éducative québécoise diffusée du 2 septembre 1996 à 1998 sur Canal Famille qui mettait en vedette Thomas Graton et Yves Soutière. On y présentait la routine quotidienne de deux pompiers.

*Wikipédia