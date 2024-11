Véronique Cloutier animera un gala et ce n'est pas celui auquel vous pensez

Après plusieurs mois particulièrement occupés pour Véronique Cloutier, il semble que l'année 2025 s'annonce tout aussi chargée pour l'animatrice, voire davantage!

En effet, alors que nous apprenions récemment qu'en plus de présenter la 3e saison de Zénith tout l'hiver, Véro et quelques-uns des artistes les plus mémorables de l'émission parcourront certaines salles au Québec pour présenter un spectacle d'envergure, basé sur ce concept unique. Les détails ici. Voilà qu'un autre projet s'ajoute à l'horaire de l'interprète d'Éliane dans L'oeil du cyclone, puisque celle-ci animera prochainement un gala, mais pas celui des Prix Gémeaux... Il s'agit en fait du Gala des fantastiques.

C'est Véronique elle-même qui en a fait l'annonce hier, à son émission de radio Véronique et les fantastiques. Ce gala se veut une extension du tant apprécié retour à la maison radiophonique, avec en prime des surprises. Comme dans tout événement du genre, des prix seront remis, dans des catégories se voulant « toutes plus délirantes les unes que les autres ». En prime, la soirée sera teintée de numéros d'humour spéciaux, ainsi que de quelques performances musicales. Un segment rendant hommage aux Fantastiques ayant déserté l'émission sera également présenté, ce qui nous rappellera sans doute de bons moments lors du retour à la maison.

Issu d'une collaboration entre Rouge FM, Tanguay, KOScène et l'Agence evenko, le gala sera mis en scène par Joël Legendre, l’un des Fantastiques originaux en poste depuis le premier jour.

Ce sera certainement à ne pas manquer! Pour se procurer des billets, il faudra faire vite, à la vue de l'intérêt que génère l'annonce depuis hier. Ceux-ci seront mis en ligne sur ce site dès le 21 novembre, à 15 h 55. Les profits réalisés lors de l'événement seront d'ailleurs remis à la Fondation Véro & Louis.

Le gala des Fantastiques sera présenté le 10 avril 2025, à la Place Bell.