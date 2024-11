Voici les participants de la nouvelle saison de Zénith

Ce dimanche, en début de soirée, ICI Télé a annoncé une belle nouvelle pour les fans de Zénith, la compétition musicale animée par Véronique Cloutier.

En effet, après de longs mois d'attente et de spéculations, nous connaissons désormais l'identité des 20 artistes qui se prêteront au jeu et qui composeront la nouvelle cohorte. Comme lors des deux précédentes saisons, cinq participants par génération tenteront de séduire le public à la maison et en studio, au moyen de prestations élaborées par leurs propres soins. Le but? Devenir l'artiste favori de toutes les générations.

Ainsi, l'hiver prochain, dès le 9 janvier 2025, 20 artistes connus du public se mesureront à une compétition amicale d'envergure, en direct seulement.

Du côté de la génération Z, Julien Charbonneau et Audrey-Louise Beauséjour, tous deux repêchés de Star Académie, se mesureront à Redgee, Rose Adam et Énola Bédard.

Pour les Y, s'affronteront Sara Dufour, Renée Wilkin, Rita Baga, Jean-Philippe Perras et Claude Cobra, du groupe Bleu Jeans Bleu.

En ce qui concerne les X, Clodine Desrochers, qui avait précédemment annoncé sa participation, défiera Virginie Cummins, Wilfred LeBouthillier, Anthony Kavanagh et Marc Hervieux.

Puis, chez les Boomers, Sylvie Moreau, Frédérike Bédard, Richard D'Anjou, Manuel Tadros et Paul Daraîche se livreront une chaude lutte pour gagner la faveur des générations.