Marie-Ève Janvier se fait surprendre de manière incroyable

Ce jeudi, c'était jour de répétition médiatique pour l'équipe de la comédie musicale Waitress, un projet mis en scène par Joël Legendre qui permettra à Marie-Ève Janvier de briller en faisant un retour à ses premières amours.

Alors que l'équipe du spectacle était réunie, devant les médias, Marie-Ève Janvier a eu droit à une surprise de taille, la visite inattendue de la star internationale Sara Bareilles, qui a écrit et composé la comédie musicale.

Évidemment, la surprise était totale, comme vous pouvez le voir dans l'image ci-dessous.

L'autrice et compositrice a passé l'après-midi avec la distribution québécoise de sa pièce, qui nous en mettra plein la vue à compter à l'Espace St-Denis du 22 juin au 28 juillet 2024, puis du 10 au 31 août 2024 à la Salle Albert-Rousseau.

« C'est le rôle de ma vie », nous disait récemment Marie-Ève Janvier en entrevue.

Après avoir connu un succès retentissant dans plusieurs pays (États-Unis, Angleterre, Irlande, Argentine, Japon, Danemark, Pologne et Philippines) et reçu de nombreuses distinctions - dont quatre nominations aux Tony Awards, incluant celui de la meilleure comédie musicale - ce spectacle authentique, empreint d’humour et de sensibilité, sait faire habilement passer les spectateurs du rire aux larmes. Sucre, farine et beurre, ajoutez-y une tasse de solidarité féminine, une cuillère d’amitié, beaucoup d’humour et une bonne pincée d’amour et le tour est joué ! C’est avec des ingrédients tout aussi simples que la comédie musicale Waitress a trouvé la recette du succès qu’elle connaît depuis 2015.

Voyez nos photos de la répétition ci-dessous.

Sara Bareilles est à l'origine de plusieurs chansons connues mondialement, comme « Brave », « Gravity », « Love Song » et « Kind of Anything ». Évidemment, son important corpus ne se résume pas qu'à ces succès.

Julie Ringuette, Sharon James, Renaud Paradis, François Léveillée et Jean-François Beaupré composent notamment la distribution principale de l'adaptation québécoise, à voir très bientôt.

Voyez notre vidéo prise dans les coulisses de la production juste ici.