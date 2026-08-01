Joël Legendre partage un souvenir émouvant avec son fils

Ce samedi, le comédien et animateur Joël Legendre a partagé un sublime souvenir avec son fils Lambert, sur les réseaux sociaux.

En effet, il explique qu'à pareille date, il y a tout juste 22 ans, Joël se rendait en Mongolie avec sa mère, où il ferait la rencontre du petit Lambert, dans un processus d'adoption pour l'amener au Québec. Évidemment, le fier papa garde encore une douce pensée de ce moment, qu'il a choisi de commémorer en partageant la douce lettre qu'il avait écrite à celui qui deviendrait son fils :

« Cher amour, je t’écris de cet immense oiseau blanc qui m’amène vers ta petite maison.

Depuis que j’ai eu la nouvelle de ton arrivée dans ma vie, je me suis affairé à te faire une petite chambre, j’y ai passé quelques heures à la peindre, à y accrocher des aquarelles; je t’y ai mis un petit lit tout douillet pour que le souvenir de tes vingt mois au bout du monde te sois je l’espère moins triste. Je t’ai acheté des vêtements pour que tu sois bien au chaud et enrober ton joli visage et ta si belle âme.

En recevant ta photo j’ai tremblé de joie. Une amie à dit en la voyant : « il ne lui manque qu’un papa pour le faire sourire ». Et voilà que je serai là très bientôt pour t’accompagner et tu seras là pour m’enseigner. [...] Je t’écris de cet immense oiseau blanc qui se posera près de ta petite maison dans quelques heures. C’est dans la chaleur et la tendresse de nos ailes que nous nous envolerons vers une autre maison qui deviendra tienne.

Par un matin d’automne tu as quitté ton étoile pour la terre, par un matin d’hiver tu as eu froid et on t’a réchauffé, par un matin de printemps j’ai eu envie de te connaître et par un matin d’été je me suis assis sur cet immense oiseau blanc pour te retrouver. C’est le début de nos saisons d’amour Lambert…

Ce n’est pas étonnant qu’il fasse autant soleil aujourd’hui du haut de mon oiseau, c’est ta lumière qui me guide. Je t’aime depuis si longtemps. Joël, ton bientôt papa »

C'est si touchant! On vous invite d'ailleurs à découvrir la jolie photo qui accompagne la publication,au bas de cet article.

Aujourd'hui, le jeune homme de 23 ans poursuit ses études pour obtenir sa certification CPA, après avoir gradué l'an dernier en comptabilité au HEC Montréal. On lui souhaite la meilleure des chances dans ses études!