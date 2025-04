Des répétitions express pour le spectacle de Star Académie présenté dans les festivals

À la fin de la saison de Star Académie, nous apprenions que les 14 académiciens allaient se produire dans trois festivals de musique au cours de l'été.

Joël Legendre, qui s'occupait de la mise en scène des variétés, sera aussi le metteur en scène de ces spectacles exclusifs.

Rencontré lors du Gala des Fantastiques, il nous disait que les répétitions auraient lieu au mois de juillet prochain. « J'ai presque terminé le pacing du show, chercher les chansons, ce qu'on va faire, j'ai déjà parlé avec tout le monde parce que ça va venir très vite. C'est 14 académiciens qu'on doit réunir en une semaine, il faut tout répéter le show au grand complet avec toutes les équipes techniques », nous disait-il.

« À la mi-juillet, on a réussi à avoir tout le monde. On loue un local, on fait comme si on était en festival, puis on a une semaine pour le monter », nous explique-t-il.

La première représentation se fera au Festivent de Lévis le 2 août prochain. Ils se produiront ensuite au Festival Osisko en lumière de Rouyn-Noranda le 6 août, puis à l'International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu le 15 août.

Joël Legendre dit avoir grandement apprécié son expérience à Star Académie cette année. « Pour moi, c'était comme ma première fois avec un mandat avec autant de mises en scène dans un même show de télé. C'est assez différent. C'est ça que je voulais, très diversifié, donc j'ai adoré la préparation de tout ça, monter ça avec eux », nous dit-il.

« D'enseigner aussi à ces jeunes-là comment se comporter sur une scène, en dehors de la scène aussi, comment arriver préparé, comment être assidu, comment arriver à l'heure. J'ai beaucoup aimé cette portion-là aussi, plus mentore si on veut. »

Joël Legendre s'occupe aussi la mise en scène du spectacle C'est quoi ta toune? avec Suzie Villeneuve, Audrey-Louise Beauséjour et Jordan Lévesque. Il sera aussi le maître de cérémonie de ce concept unique qui promet de redéfinir l'expérience musicale. « C'est un spectacle où c'est les gens qui votent pour ce qu'ils veulent entendre. On répète comme un quatre heures de show, et finalement, c'est une heure et demie qui va avoir lieu. Donc les gens doivent choisir, par exemple, entre un medley québécois ou américain. S'ils veulent entendre Elvis ou Marie-Denise Pelletier, donc c'est toujours des choses complètement à l'opposé. Les gens votent avec leur téléphone. » C'est quoi ta toune? sera présenté du 1er au 12 août prochain au Cabaret de l'Espace Saint-Denis.