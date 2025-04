Le Gala des Fantastiques : Un spectacle complètement décalé réservé aux initiés

Ce jeudi soir, plus de 7 000 personnes étaient réunies à la Place Bell à Laval pour la première édition du Gala des Fantastiques, au profit de la Fondation Véro & Louis.

La remise des prix était un prétexte pour rappeler les moments forts et (très) nombreux « inside » que la Reine Mère et ses acolytes partagent avec le fidèle auditoire de Rouge. D'ailleurs, rien n'a été laissé au hasard par le scripteur Félix Turcotte - recyclé en choriste pour la soirée -, que ce soit la secrétaire fâchée, Damien Sanchez, la jument maudite, la balançoire à cul, le jeu dont il ne faut pas parler ou le sac à Bidou.

Marie-mai, la seule « non-Fanta » qui a le droit de visiter les studios de l'émission du retour, a assuré la portion musicale de la soirée, offrant un medley de ses plus grands succès en plus de la version française de la chanson « Picture », avec Clément Jacques. Les Kasher Tacos (Neev et Sébastien Diaz) ont, eux aussi, eu la chance de performer devant le public en délire de la Place Bell, tout comme Mona de Grenoble, qui a chanté « Cette femme va-t-elle mourrir », un verre d'oreille puissant créé par l'intelligence artificielle. La drag queen Rainbow, qui agissait à titre d'hôtesse, a également offert un lipsync endiablé en début de soirée.

On ne s'attendait certainement pas à pleurer lors de ce gala complètement déjanté, mais lorsque la nièce de Pierre Hébert, Rosalie, est venue rendre hommage à son parrain, nous, comme bien des spectateurs, n'avons pu retenir nos larmes. Il faut dire que Marie-Mai a aussi proposé un moment très émouvant quand elle a remercié Véro pour avoir été une alliée aussi précieuse dans l'ensemble de sa carrière.

Parmi les surprises de la soirée, notons l'apparition inattendue de l'autrice de STAT, Marie-Andrée Labbé, la performance vocale d'Eve Côté (qui a chanté « Tu ne sauras jamais des BB »), ainsi que la participation de Pierre-Yves Roy-Desmarais, ancien Fantastique, en fin de spectacle.

Le Gala des Fantastiques a permis d'amasser la somme impressionnante de 25 000$ pour la Fondation Véro et Louis.