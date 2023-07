Noovo proposera cet automne un tout nouveau rendez-vous musical avec LA GUERRE DES FANS! Animé par Phil Roy, le jeu-variété promet son lot d’émotions fortes alors que 16 personnalités connues du Québec s’affronteront dans une compétition endiablée pour prouver que personne ne connaît mieux qu’elles les hits musicaux des dernières décennies. Ce nouveau concept original de chez nous, produit par Pixcom en collaboration avec Bell Média, sera déployé en 10 épisodes d’une heure. Chaque épisode plonge le public dans le meilleur de la musique des dernières décennies grâce à des jeux musicaux qui opposeront quatre vedettes. Ainsi, les quatre premiers épisodes permettront à 12 des 16 personnalités de se classer pour la deuxième ronde. Puis, huit d’entre elles se rendront aux demi-finales pour enfin rassembler les quatre meilleurs aspirants et aspirantes pour la grande finale. Au terme de chaque émission, une personnalité devra quitter la compétition, et c’est à l’issue des 10 semaines qu’une seule d’entre elles sera déclarée fan ultime. Des invités et invitées surprises et des prestations musicales viendront titiller la fibre nostalgique des participants et participantes et ponctuer ce gros party auquel le public est évidemment convié!