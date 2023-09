La guerre des fans : Un vrai de vrai hit

Lundi prochain débarque sur nos écrans un tout nouveau jeu télévisuel musical qui risque de faire beaucoup de bruit.

La guerre des fans est une compétition s’étalant sur dix semaines où 16 personnalités viennent s'affronter dans des jeux ludiques dans l'espoir de décrocher le titre de superfan. Ils n'ont pas d'argent à gagner pour une fondation, pas de trophée en papier mâché, seulement l'honneur d'être le plus grand mélomane de la colonie artistique.

L'ambiance électrisante qui régnait sur le plateau se transporte jusque dans les salons où il devient impossible de ne pas participer à la fête. On joue avec les invités, on chante à tue-tête les paroles de ces chansons des années 80 et 90 qu'on connaît par coeur et on s'esclaffe lorsque l'une ou l'autre des personnalités réagit démesurément à une victoire, ou une défaite. Les artistes sont fortement investis dans le jeu, ce qui nous donne droit à des affrontements immodérés... et hilarants.

Si certains jeux rappellent les bonnes années de La Fureur, comme celui de fredonner une chanson pour la faire deviner à un coéquipier, d'autres sont nouveaux et particulièrement novateurs. On a beaucoup aimé ce jeu où les musiciens de l'orchestre maison (dirigé par l'excellent Antoine Gratton) ajoutent un à un les instruments d'une mélodie connue jusqu'à ce qu'un joueur découvre la populaire chanson qui s'y cache. Celui où une personnalité vient lire (avec émotion) la traduction des paroles d'une chanson écrite dans une autre langue que le français nous a aussi charmés.

Les comparaisons avec La Fureur sont inévitables, mais ce ne sont que pour les bonnes raisons. La guerre des fans est loin - très loin - d'être un pastiche de l'émission de Véronique Cloutier, elle a ses propres règles, une personnalité bien à elle et une fraîcheur moderne bienvenue. Mais, elle possède le même pouvoir attractif. Comme à l'époque de La Fureur, les téléspectateurs se rassembleront devant leurs téléviseurs pour passer un bon moment en famille. Juste dommage que ce soit le lundi soir, les plus petits ne pourront pas participer aux célébrations...

Phil Roy est comme un poisson dans l'eau dans ce concept original de Pixcom. Il a fait ses classes à l'animation, il était prêt pour un grand plateau comme celui-là. Il est aussi habile dans l'aspect plus formel du jeu que dans les moments de délire avec ses invités. Il ne fait aucune fausse note.

La guerre des fans est définitivement à mettre à votre agenda télé cette saison. L'émission est même en bonne voie de devenir notre coup de coeur de l'automne (qui l'an passé était La maître du jeu).

La guerre des fans sera diffusée les lundis à 20 h dès le 11 septembre.

