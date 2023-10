Le fils de Varda fait sensation lors de cette apparition à la télé

Lundi, à La guerre des fans, des proches des joueurs ont été invités à fredonner une chanson des années 90 afin que leur partenaire la devine.

Ainsi, le fils de Varda Étienne, Sasha, a chantonné « Get Down (You’re the One for Me) » des Backstreet Boys pour sa célèbre maman.

« Y'est-tu beau ou quoi? C'est un film cet enfant-là, c'est un rêve! », déclare fièrement Varda pendant son fiston installe les écouteurs sur sa tête.

Le jeune homme de 20 ans a reçu beaucoup de compliments sur les réseaux sociaux, comme de raison.

