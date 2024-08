La 15e saison des Enfants de la télé sera lancée avec un spécial Tête d'affiche sur Véronique Cloutier.

Cette dernière a animé l'émission de variétés de Radio-Canada pendant quatre ans entre 2010 et 2014. D'ailleurs, son coanimateur de l'époque, Antoine Bertrand, sera présent sur le plateau afin de lui rendre hommage et se rappeler avec elle quelques-uns de leurs meilleurs moments en duo.

Plusieurs amis et collègues de la Reine Mère de Rouge, dont Élyse Marquis, Sébastien Benoit, Hélène Bourgeois Leclerc, Joël Legendre et Pierre Hébert, feront aussi partie de la fête.

À la radio, Véro confirmait l'hiver dernier qu'elle avait versé quelques larmes à la fin de ce tournage alors que l'équipe lui avait préparé un montage en lien avec la Fondation Véro & Louis, qui, rappelons-le, crée des milieux de vie permanents et adaptés pour des personnes autistes de 21 ans et plus.

À noter que, lors de ce début de saison, André Robitaille et Mélanie Maynard proposeront également des retrouvailles avec les membres de la distribution d'une série chouchou des années 90. Plus de détails ici.

Une émission spéciale sur Musique Plus avec Anne-Marie Withenshaw, Varda Étienne, Angelo Cadet et Patrick Groulx est aussi prévue à l'horaire.

Puis, le premier trio d'invités régulier de la saison sera formé de Magalie Lépine-Blondeau, Fayolle Jean et Nathalie Simard.

Les enfants de la télé reprendra le mercredi 11 septembre prochain à 20 h.