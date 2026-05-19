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Hélène Bourgeois Leclerc

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Donner l'goût
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Prix Gémeaux
2019
Meilleur premier rôle féminin série dramatique quotidienne
District 31
Gala Artis
2019
Rôle féminin séries dramatiques annuelles
District 31
Prix Gémeaux
2008
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin téléroman
Annie et ses hommes

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