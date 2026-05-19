Hélène Bourgeois Leclerc

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Oeuvres (21)Voir tout
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Donner l'goût
2025 - Aujourd'hui
Animatrice
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Pour une fois
2023 - Aujourd'hui
Invitée
En cours
Le restaurant
2022 - Aujourd'hui
Animatrice
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Prix et distinctionsVoir tout
Prix Gémeaux
2019
Meilleur premier rôle féminin série dramatique quotidienne
District 31
Gala Artis
2019
Rôle féminin séries dramatiques annuelles
District 31
Prix Gémeaux
2008
Meilleure interprétation rôle de soutien féminin téléroman
Annie et ses hommes