À mi-chemin entre le documentaire et le magazine culinaire, Donner l'goût offre aux gastronomes l’occasion de célébrer les saveurs et les couleurs du monde de façon simple et accessible.Par la gastronomie et ses chefs, nous découvrons les différentes cultures venues d’ailleurs qui façonnent l’identité québécoise. Hélène Bourgeois Leclerc sillonne le Québec pour entendre ces chefs et leur entourage partager leur héritage, leurs histoires et bien sûr leurs recettes. Un parcours riche et gourmand où chaque rendez-vous est une promesse d’émotion et de découverte!