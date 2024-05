Hélène-Bourgeois Leclerc animera une tournée gourmande à Télé-Québec

L'animatrice et comédienne Hélène Bourgeois Leclerc fait un saut gourmand du côté de Télé-Québec, alors que le diffuseur annonce qu'elle animera une nouvelle émission qui parcourra la province en quête de cuisine du monde.

Celle qui anime Le restaurant à Zeste, une compétition culinaire mettant en vedette de futurs restaurateurs en quête de moyens financiers pour réaliser leur rêve, sera à la tête de ce nouveau magazine « qui offrira aux gastronomes, qui ont soif de nouveautés, de célébrer les saveurs et les couleurs du monde de façon simple et accessible », souligne le communiqué.

Les chefs à l'honneur pourront ainsi raconter leur parcours de vie, qu'ils aient immigré au Québec ou qu'ils soient nés ici et qu'ils s'inspirent de leurs origines ou de leurs voyages. Nous verrons également comment les produits québécois sont utilisés pour recréer des plats de partout dans le monde.

C'est donc à une émission entre cuisine et voyage à laquelle les téléspectateurs auront droit. L'animatrice s'est dite emballée de ce nouveau projet : « Ce ne sera pas un magazine culinaire comme les autres. Chaque semaine, on va rencontrer un chef qui va partager avec nous son parcours bien personnel, mais aussi, et surtout, son héritage, ses traditions, ses valeurs, ses voyages et... sa cuisine! »

Xavier Habitov se chargera de la réalisation et Casadel Films de la production.

Le titre de l'émission ainsi que l'horaire de diffusion n'ont pas encore été dévoilés.