Y aura-t-il une suite au Restaurant? Voici la réponse d'Hélène Bourgeois Leclerc

Cette semaine, la finale de la deuxième saison de la compétition culinaire Le restaurant a été présentée sur les ondes de TVA, après avoir été diffusée l'automne dernier à Zeste. C'est Jean-Philippe (voir la publication au bas de l'article) qui a remporté le concours.

L'animatrice Hélène Bourgeois Leclerc a été nommée aux Gémeaux 2024 dans la catégorie Meilleure animation – Jeu ou téléréalité avec son comparse du Restaurant, Vincent Dion Lavallée.

À la suite de l'annonce de sa nomination, elle nous disait ceci : « Je suis très émue, parce que c'est un show dans lequel on a beaucoup investi de temps, d'amour, d'idées, de nous-mêmes, Vincent et moi, puis on a vraiment trouvé notre équilibre comme co-animateurs, puis comme collègues, puis je suis bien fière de ça. »

À savoir si l'émission reviendra, elle indiquait : « Il y a des pourparlers pour une saison 3. On verra. C'est tout ce que je peux dire ». On peut en déduire qu'il y a de fortes chances que l'émission revienne, mais que, vu la situation de la télévision actuellement, tout reste précaire jusqu'au premier jour du tournage.

Vous pouvez revoir la première et la deuxième saison du Restaurant sur TVA+.