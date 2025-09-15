Boucar Diouf était bien accompagné sur le tapis rouge des Gémeaux 2025

Comme beaucoup de vedettes québécoises, Boucar Diouf a défilé sur le tapis rouge des Gémeaux aux bras de sa douce, la musicienne Caroline Roy.

Le couple a aussi posé avec la comédienne Hélène Bourgeois Leclerc. Cette dernière est une voisine et amie de la famille Roy-Diouf.

On a notamment pu la voir dans Autour d'une dinde, dans laquelle Boucar explorait avec un anthropologue, une nutritionniste et des cultivateurs l’origine de ces traditions festives. D'ailleurs, l'émission du temps des fêtes est toujours disponible sur l'EXTRA d'ICI.tou.tv.

Boucar était en nomination dimanche soir aux Gémeaux pour le prix du public de Personnalité masculine de l'année aux côtés d'Éric Bruneau, Antoine Bertrand, Lou-Pascal Tremblay et Gildor Roy. C'est Antoine qui a finalement remporté le trophée et il l'a donné à Elise Guilbault.

Boucar Diouf est présentement en tournée avec son spectacle Nomo Sapiens. Consultez son calendrier ici.