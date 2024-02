Mardi soir, Hélène Bourgeois Leclerc était de retour sur le plateau de Je viens vers toi en tant que chakra. Lors de sa précédente présence, en octobre dernier, elle avait visité le plateau comme invitée principale.

Marc Labrèche avait alors abordé avec elle sa vision de la famille. Elle avait été très franche en avouant que ses enfants lui « tapaient sur les nerfs » parfois.

« Je sais même pas c'est quoi le tabou autour de ça. Je ne sais pas pourquoi il ne faudrait pas dire que notre enfant nous tape sur les nerfs. Tout le monde peut nous taper sur les nerfs », disait-elle.

« Moi, mes enfants, je les aime follement, je les trouve intelligents, pertinents (des fois), drôles (souvent). Je les trouve beaux à voir évoluer et souvent, ils me dérangent. »

« Dans mon petit noyau familial, il y a énormément d'amour et énormément d'humour. Très tôt, j'ai dit à ma fille le matin : "ah non, pas toé! Tu te lèves? T'es là?", mais elle sentait tout l'amour, mais il y avait un petit bout de vrai parce que ça revient vite hein... »

Elle ajoutait également : « Depuis plusieurs années, il y a toutes sortes d'affaires sur la compréhension de l'enfant, de son émotion : il faut se mettre à sa hauteur pour qu'il comprenne. Moi aussi j'en ai des émotions et c'est moi l'adulte. Dans la famille, la hiérarchie, c'est icitte que ça se passe. Je considère sincèrement qu'une famille c'est la première société de l'enfant. C'est là qu'il apprend les limites, le respect de l'autorité, le respect des autres, le respect de soi-même. À travers ça, je leur montre que je suis loin d'être parfaite, je suis loin d'être patiente souvent, mais ils vont devoir vivre avec ça et vivre avec ça chez les autres aussi. Je trouve que c'est une façon de leur montrer à s'assumer. »

Mardi, elle avouait à Je viens vers toi que ses propos avaient heurtés certains téléspectateurs, qui n'ont pas hésité à venir l'interpeler dans des lieux publics.

« Les gens me disaient : "voyons donc dire une affaire de même! Vos enfants vous tapent sur les nerfs, c'est quoi cette histoire-là!" C'est comme si j'avais créé une onde de choc, que j'avais dit des énormités... », indique la comédienne qui n'est pas sur les réseaux sociaux.

À la fin de sa chronique, elle invite les gens à se libérer d'un tabou « pour être en mesure de s'assumer davantage ». Elle lance alors : « Je pars le bal. Mes enfants que j'aime pour mourir, pour m'en arracher les deux bras me tapent sur les nerfs très souvent. Voici donc mon coming out : parfois, il m'arrive d'envier profondément les gens qui sont séparés et qui ont une garde partagée. Ç'a n'a rien à voir avec l'amour... »

On ne peut certainement pas reprocher à Hélène Bourgeois Leclerc d'être hypocrite. Si ses propos ont dérangé certaines personnes, ils en auront peut-être libéré d'autres.