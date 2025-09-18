Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Quel est le personnage le plus sexy de la télé? Les vedettes répondent

Des choix évidents et d'autres plus étonnants.

Image de l'article Quel est le personnage le plus sexy de la télé? Les vedettes répondent
Élizabeth Lepage-Boily
Par Élizabeth Lepage-Boily
Quel est, selon elles, le personnage de fiction le plus sexy de la télé des 40 dernières années?

C'est la question que nous avons posée aux vedettes du petit écran qui ont défilé sur le tapis rouge sur des Gémeaux dimanche soir dernier.

Jason Roy Léveillé, Mylène St-Sauveur, Hélène Bourgeois Leclerc, Claude Legault, Julie Snyder et sa fille Romy, Julie Le Breton et Mélanie Maynard, entre autres, se sont généreusement prêtés au jeu.

Quelques couples se sont même laissés emporter dans notre délire. Tammy Verge et Antoine Vézina, Gaston Lepage et Louise Laparé, Mélanie Pilon et Vincent Leclerc (voyez la vidéo ici) et même Christine Beaulieu et Roy Dupuis (voyez la vidéo ici) nous ont offert de délicieux moments de rire.

Sans surprise, c'est Ovila Pronovost des Filles de Caleb, joué par Roy Dupuis, qui se classe comme le personnage le plus sexy du petit écran des 40 dernières années, mais d'autres choix vous surprendront!

Découvrez le choix des vedettes dans les vidéos ci-dessous.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18