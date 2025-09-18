Quel est le personnage le plus sexy de la télé? Les vedettes répondent

Quel est, selon elles, le personnage de fiction le plus sexy de la télé des 40 dernières années?

C'est la question que nous avons posée aux vedettes du petit écran qui ont défilé sur le tapis rouge sur des Gémeaux dimanche soir dernier.

Jason Roy Léveillé, Mylène St-Sauveur, Hélène Bourgeois Leclerc, Claude Legault, Julie Snyder et sa fille Romy, Julie Le Breton et Mélanie Maynard, entre autres, se sont généreusement prêtés au jeu.

Quelques couples se sont même laissés emporter dans notre délire. Tammy Verge et Antoine Vézina, Gaston Lepage et Louise Laparé, Mélanie Pilon et Vincent Leclerc (voyez la vidéo ici) et même Christine Beaulieu et Roy Dupuis (voyez la vidéo ici) nous ont offert de délicieux moments de rire.

Sans surprise, c'est Ovila Pronovost des Filles de Caleb, joué par Roy Dupuis, qui se classe comme le personnage le plus sexy du petit écran des 40 dernières années, mais d'autres choix vous surprendront!

Découvrez le choix des vedettes dans les vidéos ci-dessous.