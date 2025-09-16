Accueil
Séries et télé
Publicité
Télé

Vidéo : Vincent Leclerc et sa conjointe Mélanie Pilon nous font rire sur le tapis rouge des Gémeaux

Ça c'est drôle!

Stéphanie Nolin
Par Stéphanie Nolin

Sur le tapis rouge de la 40e édition des Prix Gémeaux, nous demandions aux artistes de nous révéler qui est, selon eux, le personnage le plus sexy de l'histoire de la télévision québécoise. Évidemment, cette question a généré autant de surprises que de fous rires!

Parlez-en à Christine Beaulieu et Roy Dupuis qui se sont prêtés au jeu.

Les comédiens et amoureux dans la vraie vie Vincent Leclerc et Mélanie Pilon ont aussi accepté de se commettre, ce qui a donné l'un de nos moments préférés lors de cette soirée bien spéciale.

Voyez notre vidéo ci-dessous, dans l'entête de cet article.

Alors que Mélanie Pilon lance des fleurs à son conjoint, celui-ci se voit obligé de dévier de sa réponse initiale.

Nous tenons d'ailleurs à les remercier, ainsi que tous ceux et celles qui ont accepté de jouer le jeu ce soir-là, pour nos réseaux sociaux!

On retrouve actuellement Vincent Leclerc dans la 2e saison de Dumas, dans laquelle il reprend son rôle d'Éric Bonin. On nous promet une grosse surprise avec son personnage cette saison. C'est à voir les lundis à 20 h sur ICI Télé.

Mélanie Pilon se retrouve quant à elle dans Alertes, les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.

Informations complémentaires

Abonnez-vous à notre infolettre

Faites partie de notre liste d'envoi afin de recevoir vos actualités préférées directement dans votre boîte courriel à chaque jour.

Aimez-nous sur Facebook

Devenez « fan » de notre page afin de voir toutes les actualités dès qu'elles sont en ligne et pouvoir interagir avec nos milliers d'abonnés!
cinoche.com quijouequi.com bizzmedia.ca PAR
Suivez-nous! Facebook Twitter Instagram
Infolettre À propos de Showbizz.net Contactez-nous
Politique de confidentialité Conditions d'utilisation Gestion du consentement
Financé par le gouvernement du Canada
Représentation publicitaire par Fuel Digital Media
© 2025 BIZZ Média inc. Tous droits réservés.
Version: 2.23.11 - c4667f18