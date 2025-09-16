Vidéo : Vincent Leclerc et sa conjointe Mélanie Pilon nous font rire sur le tapis rouge des Gémeaux

Sur le tapis rouge de la 40e édition des Prix Gémeaux, nous demandions aux artistes de nous révéler qui est, selon eux, le personnage le plus sexy de l'histoire de la télévision québécoise. Évidemment, cette question a généré autant de surprises que de fous rires!

Parlez-en à Christine Beaulieu et Roy Dupuis qui se sont prêtés au jeu.

Les comédiens et amoureux dans la vraie vie Vincent Leclerc et Mélanie Pilon ont aussi accepté de se commettre, ce qui a donné l'un de nos moments préférés lors de cette soirée bien spéciale.

Voyez notre vidéo ci-dessous, dans l'entête de cet article.

Alors que Mélanie Pilon lance des fleurs à son conjoint, celui-ci se voit obligé de dévier de sa réponse initiale.

Nous tenons d'ailleurs à les remercier, ainsi que tous ceux et celles qui ont accepté de jouer le jeu ce soir-là, pour nos réseaux sociaux!

On retrouve actuellement Vincent Leclerc dans la 2e saison de Dumas, dans laquelle il reprend son rôle d'Éric Bonin. On nous promet une grosse surprise avec son personnage cette saison. C'est à voir les lundis à 20 h sur ICI Télé.

Mélanie Pilon se retrouve quant à elle dans Alertes, les mardis à 20 h sur les ondes de TVA.