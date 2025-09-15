Roy Dupuis et Christine Beaulieu nous offrent le moment le plus mignon du tapis rouge des Gémeaux

Cette année, aux Gémeaux, nous avions décidé de demander aux vedettes qui défilaient sur le tapis rouge qui était pour elles le personnage le plus sexy de l’histoire de la télévision québécoise.

Sans surprise, bien des gens ont répondu Ovila Pronovost, joué par Roy Dupuis, dans Les filles de Caleb.

Nous nous sommes amusés à poser la question à Christine Beaulieu en présence de son amoureux, le seul et unique Roy Dupuis, alias Ovila.

Les regards complices qu'ils s'échangeaient et l'intervention plus que charmante de celui qui n'a pas l'habitude de répondre à ces questions plus légères nous ont fait complètement craquer!

Voyez notre vidéo ci-dessous.

